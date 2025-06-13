$10 тысяч за «негодность» — в Тернопольской области депутат организовал схему уклонения от мобилизации

Мужчина подыскивал желающих избежать мобилизации военнообязанных и за деньги помогал получить фиктивные справки о непригодности к службе.

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В Тернопольской области сообщено о подозрении депутату одной из территориальных громад Кременецкого района, который организовал схему незаконного снятия с воинского учёта. Об этом сообщает Специальная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, чиновник подыскивал желающих избежать мобилизации военнообязанных и за деньги помогал получить фиктивные справки о негодности к военной службе.

На основании таких сфальсифицированных документов его «клиентов» незаконно снимали с учёта, что позволяло им покинуть страну во время войны. Стоимость «решения вопроса» составляла от 8 до 10 тысяч долларов с человека.

Правоохранители задокументировали преступный механизм, а депутата задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части оговорённой суммы в размере 4,5 тысячи долларов.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к незаконной схеме сотрудников ТЦК и СП, а также устанавливается количество лиц, которые уже успели воспользоваться этой «услугой».

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