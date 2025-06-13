Израиль приостанавливает дипломатические представительства по всему миру

Консульские услуги временно не будут предоставляться.

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Израиль приостанавливает свои дипломатические миссии по всему миру. Консульские услуги временно не будут предоставляться. Об этом сообщило посольство Израиля в Киеве.

"Учитывая последние события, израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться", - говорится в сообщении.

Израильтяне за рубежом смогут через онлайн-форму сообщить о своем местонахождении и текущем статусе.

"Пожалуйста, заполните ее, чтобы помочь Министерству иностранных дел быть в курсе событий. В случае чрезвычайной ситуации или беды немедленно обратитесь в ситуационный центр Министерства", - добавили в ведомстве.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху находится на борту специального самолета, известного как «Самолёт Судного дня», выполняющего функцию командного пункта в условиях потенциальной ядерной угрозы.

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