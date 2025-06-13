Ізраїль призупиняє дипломатичні представництва по всьому світу

Консульські послуги тимчасово не надаватимуться.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїль призупиняє свої дипломатичні місії по всьому світу. Консульські послуги тимчасово не надаватимуться. Про це повідомило посольство Ізраїлю в Києві.

"З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", — йдеться у повідомленні.

Ізраїльтяни за кордоном зможуть через онлайн-форму повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус.

"Будь ласка, заповніть її, щоб допомогти Міністерству закордонних справ бути в курсі подій. У разі надзвичайної ситуації або лиха негайно зверніться до ситуаційного центру Міністерства", - додали у відомстві.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів.

Авіакомпанії масово скасовують рейси через загострення між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебуває на борту спеціального літака, відомого як «Літак Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.