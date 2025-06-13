Ізраїль обманом зібрав командирів ВПС Ірану перед масштабним ударом — Fox News

Ізраїль провів певні заходи, щоб зібрати командирів ВПС Ірану.

Фото: AP

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Ізраїлю вдалося обманом змусити високопоставлених командирів іранських ВПС зібратися на нараду перед атакою. Про це повідомив співробітник ізраїльської служби безпеки, пише Fox News.

«Ми провели певні заходи, які допомогли нам дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це приведе їх на зустріч, але що ще важливіше — ми знали, як утримати їх там», — сказав посадовець.

Також він додав, що удари виявилися успішнішими, ніж очікував Ізраїль.

За словами джерела, попереджувальними ударами були уражені системи ППО та балістичні ракети, призначені для використання проти Ізраїлю.

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