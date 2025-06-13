У Пенсійному фонді пояснили, коли можна вийти на пенсію раніше терміну через звільнення з місця роботи

Особи, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації праці, мають право на дострокову пенсію за віком, якщо на день звільнення їм залишалося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

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Пенсійний фонд пояснює, коли можна вийти на пенсію раніше терміну через звільнення з місця роботи.

Зазначається, що особи, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації праці (наприклад, через скорочення, ліквідацію, реорганізацію, банкрутство підприємства), мають право на дострокову пенсію за віком, якщо на день звільнення їм залишалося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку (пункт 6 частини першої статті 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Щоб скористатися цим правом, має бути виконана низка умов, передбачених частиною першою статті 49 Закону України від 05.07.2012 №5067-VI “Про зайнятість населення”:

наявність необхідного страхового стажу – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок (відповідно до частини першої статті 28 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”);

– 35 років для чоловіків та 30 років для жінок (відповідно до частини першої статті 28 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”); реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення;

відсутність підходящої роботи протягом 7 днів з моменту реєстрації.

Якщо підходяща робота відсутня, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості (пункт 29-1 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №792).

Заява про призначення дострокової пенсії за віком подається до територіального органу Пенсійного фонду України особою не раніше ніж протягом наступного дня після припинення її реєстрації як безробітного.

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