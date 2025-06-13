Іран не вийшов з переговорів зі США після атаки Ізраїлю — ЗМІ

Іран ще офіційно не вийшов з переговорів зі США.

Фото: 1lurer.am

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У неділю, 15 червня, мав відбутися шостий раунд ядерних переговорів між Іраном та США в Омані. Однак через атаку Ізраїлю Тегеран відмовився брати у ньому участь. Про це повідомляє BBC з посиланням на іранські ЗМІ.

Американська влада після ударів Ізраїлю заявила, що з їхнього боку переговори все ще чинні.

У свою чергу Clash Report повідомляє, Іран ще офіційно не вийшов з переговорів зі США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран має укласти угоду зараз, поки не стало запізно.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів.

Згодом стало відомо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебуває на борту спеціального літака, відомого як «Літак Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

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