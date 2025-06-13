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В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

15:51, 13 червня 2025
Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі.
В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців
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За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі», — зазначили в штабі.

Cлідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

У штабі зазначили, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

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військовослужбовці

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