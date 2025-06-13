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В Украину вернули тела 1200 погибших военнослужащих

15:51, 13 июня 2025
Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле.
В Украину вернули тела 1200 погибших военнослужащих
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По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 1200 погибших. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле», — отметили в штабе.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

В штабе подчеркнули, что возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

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военнослужащие

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