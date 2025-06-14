В Киеве разворовали 1,4 млн грн при закупке принтеров

В столице должностному лицу госпредприятия сообщено о подозрении в служебной халатности.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении начальнику отдела государственных закупок ГП «Украинский государственный центр радиочастот» в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что привело к ущербу на сумму более 1,4 млн грн.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в сентябре 2023 года государственное предприятие и частная компания заключили договор на поставку принтеров и комплектующих к ним на сумму 4,1 млн грн.

Отмечается, что должностное лицо при разработке и утверждении тендерной документации надлежащим образом не организовало изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, что привело к закупке принтеров по завышенной цене.

«Фактически за каждый принтер переплатили около 10 тысяч гривен. Проведенные экспертизы установили, что общая стоимость закупленных товаров завышена на 1,4 млн грн», — добавили в прокуратуре.

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