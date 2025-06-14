У Києві розікрали 1,4 млн грн під час закупівлі принтерів

У столиці посадовцю держпідприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділу державних закупівель ДП «Український державний центр радіочастот» у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитків на понад 1,4 млн грн.

Як повідомила Київська міська прокуратура, в вересні 2023 державне підприємство та приватна компанія уклали договір на постачання принтерів та комплектуючих до них на суму 4,1 млн грн.

Зазначається, що посадовець при розробленні та затвердженні тендерної документації належним чином не організував вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, що призвело до закупівлі принтерів за завищеною ціною.

«Фактично за кожен принтер переплатили близько 10 тис. гривень. Проведеними експертизами встановлено, що загальна вартість закуплених товарів завищена на 1,4 млн грн», - додали у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.