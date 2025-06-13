Умерший от лейкемии подросток станет первым святым тысячелетия — Папа Римский объявил дату канонизации

Карла Акутиса причислят к лику святых за два случая исцеления.

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Карло Акутис, умерший в 2006 году от лейкемии в возрасте всего 15 лет, станет первым святым этого тысячелетия. Сначала его должны были провозгласить святым 27 апреля, но процесс был приостановлен из-за смерти Папы Франциска.

Канонизация первого католического святого из поколения миллениалов Акутиса состоится 7 сентября. Об этом объявил Папа Римский Лев, передает Reuters.

Понтифик не уточнил, где именно пройдет церемония канонизации, однако, как отмечает издание, обычно такие события проводятся на площади Святого Петра.

Канонизация Акутиса уже привлекла большое внимание со стороны молодых католиков и, вероятно, соберет в Риме десятки тысяч паломников.

Юношу причислят к лику святых за два случая исцеления, а также за распространение католической веры через интернет.

Карло Акутис был компьютерным вундеркиндом, который активно продвигал римско-католическое учение в интернете до своей смерти в 2006 году.

Ранее Папа Римский Франциск постановил, что с Акутисом связаны два признанных посмертных чуда, что дает право канонизировать подростка.

Известно, что Акутис родился в Лондоне в 1991 году, а затем вместе с родителями — итальянцами — переехал в Милан.

Мать подростка рассказала газете Corriere della Sera, что с трехлетнего возраста ее сын просил заходить в церкви, мимо которых они проходили в Милане, и жертвовал свои карманные деньги бедным. Он также поддерживал одноклассников, чьи родители разводились, защищал сверстников с инвалидностью от издевательств и раздавал еду и спальные мешки бездомным в Милане.

Еще в начальной школе Акутис освоил программирование и использовал свои навыки для создания сайтов католических организаций, а также веб-ресурсов, документирующих чудеса по всему миру.

В католицизме верующие могут молиться умершим, которых считают пребывающими на небесах, чтобы те «поговорили» с Богом от их имени, например, с просьбой об исцелении от болезни или травмы.

Первым чудом, приписываемым Акутису, считается исцеление семилетнего мальчика из Бразилии, страдавшего от редкого заболевания поджелудочной железы, после прикосновения к одной из его футболок. Священник также молился Акутису за ребенка.

Вторым случаем стало чудесное выздоровление женщины из Коста-Рики после аварии на велосипеде во Флоренции в 2022 году.

Сообщается, что 21-летней Валерии Вальверде провели экстренную краниотомию для снижения внутричерепного давления, и ее родителям сообщили, что она находится в критическом состоянии.

Через шесть дней ее мать пришла молиться за здоровье дочери к могиле Акутиса в умбрийском городе Ассизи.

Церковь сообщает, что в тот же день Вальверде начала дышать самостоятельно, двигаться и говорить. Через 10 дней ее выписали из реанимации, а сканирование, по сообщениям, показало, что ушиб мозга исчез.

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