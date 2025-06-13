Председатель Службы судебной охраны решил уволиться с должности

Павел Малыхин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: Верховный Суд

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Председатель Службы судебной охраны Павел Малыхин решил досрочно покинуть свой пост.

Заявление председателя Службы судебной охраны об увольнении по собственному желанию будет рассмотрено Высшим советом правосудия 17 июня 2025 года.

Напомним, что на должность руководителя Судебной охраны Павел Малыхин был назначен Высшим советом правосудия 2 ноября 2023 года по итогам конкурса.

Автор: Вячеслав Хрипун

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