Голова Служби судової охорони вирішив звільнитися з посади

Павло Малихін написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Фото: Верховний Суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Служби судової охорони Павло Малихін вирішив достроково залишити свою посаду.

Заява голови Служби судової охорони про звільнення за власним бажанням буде розглянута Вищою радою правосуддя 17 червня 2025 року.

Нагадаємо, що на посаду керівника Судової охорони Павло Малихін був призначений Вищою радою правосуддя 2 листопада 2023 року за підсумками конкурсу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.