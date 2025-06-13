Иран не вышел из переговоров с США после атаки Израиля — СМИ

Иран еще официально не вышел из переговоров с США.

Фото: 1lurer.am

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 15 июня, должен был состояться шестой раунд ядерных переговоров между Ираном и США в Омане. Однако из-за атаки Израиля Тегеран отказался в нем участвовать. Об этом сообщает BBC со ссылкой на иранские СМИ.

Американские власти после ударов Израиля заявили, что с их стороны переговоры все еще остаются в силе.

В свою очередь, по информации Clash Report, Иран еще официально не вышел из переговоров с США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран должен заключить сделку сейчас, пока не стало слишком поздно.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

Позже стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху находится на борту специального самолета, известного как «Самолёт Судного дня», выполняющего функцию командного пункта в условиях потенциальной ядерной угрозы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.