В Пенсионном фонде объяснили, когда можно выйти на пенсию раньше срока из-за увольнения с места работы

Лица, уволенные с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда, имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

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Пенсионный фонд объясняет, когда можно выйти на пенсию раньше срока из-за увольнения с места работы.

Отмечается, что лица, уволенные с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда (например, из-за сокращения, ликвидации, реорганизации, банкротства предприятия), имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста1 общеобязательное государственное пенсионное страхование”).

Чтобы воспользоваться этим правом, должен быть исполнен ряд условий, предусмотренных частью первой статьи 49 Закона Украины от 05.07.2012 №5067-VI "О занятости населения":

наличие необходимого страхового стажа – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин (в соответствии с частью первой статьи 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

регистрация в центре занятости в течение 30 дней после увольнения;

отсутствие подходящей работы в течение 7 дней с момента регистрации.

Если подходящая работа отсутствует, зарегистрированный безработный подает в центр занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости (пункт 29-1 Порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров99).

Заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины лицом не ранее чем на следующий день после прекращения ее регистрации в качестве безработного.

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