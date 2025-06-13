Израиль обманом собрал командиров ВВС Ирана перед масштабным ударом — Fox News

Израиль провел определенные мероприятия, чтобы собрать командиров ВВС Ирана.

Фото: AP

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Израилю удалось обманом заставить высокопоставленных командиров иранских ВВС собраться на совещание перед атакой. Об этом сообщил сотрудник израильской службы безопасности, пишет Fox News.

«Мы провели определенные мероприятия, которые помогли нам узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет их к встрече, но, что еще важнее, мы знали, как удержать их там», – сказал чиновник.

Также он добавил, что удары оказались более успешными, чем предполагал Израиль.

По словам источника, упреждающими ударами были поражены системы ПВО и баллистические ракеты, предназначенные для использования против Израиля.

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