$10 тисяч за «непридатність» — на Тернопільщині депутат організував схему ухилення від мобілізації

Чоловік підшукував охочих уникнути мобілізації військовозобов’язаних та за гроші допомагав отримати фіктивні довідки про непридатність до служби.

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На Тернопільщині повідомлено про підозру депутату однієї із територіальних громад Кременецького району, який організував схему незаконного зняття з військового обліку. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, чиновник підшукував охочих уникнути мобілізації військовозобов’язаних та за гроші допомагав отримати фіктивні довідки про непридатність до служби в армії.

На підставі таких сфабрикованих документів його «клієнтів» незаконно знімали з обліку, що надавало їм можливість покинути країну під час війни. Ціна «вирішення питання» коливалася від 8 до 10 тисяч доларів з людини.

Правоохоронці задокументували злочинний механізм, а депутата затримали затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини обумовленої суми коштів у розмірі 4,5 тисячі доларів.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до незаконної оборудки працівників ТЦК і СП, а також встановлюється кількість осіб, яким вже вдалося скористатися послугою.

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