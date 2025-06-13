До Львова в легковушке, дальше в грузовике – в Киеве разоблачили нелегальный путь в ЕС

Полиция разоблачила схему незаконной переправки мужчин через границу Украины за 12 000 долларов.

Фото: UA.KyivPolice

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Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая за 12 000 долларов США организовывала незаконное пересечение государственной границы Украины для мужчин призывного возраста. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Организатором оказался 44-летний киевлянин, который через знакомых находил клиентов, желающих нелегально выехать в страны ЕС. Вместе с сообщниками он обеспечивал трансфер во Львовскую область на легковых авто, а затем прятал мужчин в грузовиках, чтобы избежать проверок на блокпостах, и доставлял их в приграничные районы Закарпатья.

Следователи задокументировали переписку организатора в Telegram, где он договаривался об оплате 12 000 долларов, из которых 2 000 получал в качестве задатка, а остальные - после пересечения границы. Во время обысков в квартирах фигурантов, их автомобилях и местах укрытия клиентов полиция обнаружила трех нелегальных мигрантов и доказательства преступной деятельности.

Организатору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.

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