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Верховный Суд частично возобновил прием процессуальных документов, но электронный суд еще не работает

16:09, 13 июня 2025
Кассационные гражданский и уголовный суды, Большая Палата пока не принимают и не распределяют дела через систему электронного судопроизводства — о возобновлении работы электронного суда в Верховном Суде сообщат дополнительно.
Верховный Суд частично возобновил прием процессуальных документов, но электронный суд еще не работает
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд подвергся масштабной кибератаке, которая вывела из строя практически все электронные сервисы главного суда страны. Кибератака на электронные сервисы Верховного Суда произошла еще в пятницу, 6 июня.

13 июня Верховный Суд сообщил, что возобновил прием процессуальных документов, их автоматизированное распределение и рассмотрение. Впрочем, подсистема «Электронный суд» еще не заработала для кассационных гражданского, уголовного судов и Большой Палаты.

«Сообщаем о возобновлении в Верховном Суде приема процессуальных документов, их автоматизированного распределения и рассмотрения (кроме тех, что направлены через подсистему «Электронный суд» в Большую Палату Верховного Суда, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд).

О возобновлении работы подсистемы «Электронный суд» в этих судах будет сообщено дополнительно», — отметили в Верховном Суде.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд частично возобновил прием процессуальных документов, но электронный суд еще не работает

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