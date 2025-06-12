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Верховный Суд попал под масштабную кибератаку – что известно

14:45, 12 июня 2025
Электронные сервисы кассационных судов пока не работают, однако надежда на скорейшее возобновление их работы есть.
Верховный Суд попал под масштабную кибератаку – что известно
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Верховный Суд подвергся масштабной кибератаке, которая вывела из строя практически все электронные сервисы главного суда страны.

Кибератака на электронные сервисы Верховного Суда произошла еще в пятницу 6 июня, однако, по данным «Судебно-юридической газеты», последствия кибератаки не преодолены до сих пор.

В результате кибератаки в кассационных судах Верховного Суда:

прекращена регистрация процессуальных документов, поступающих в кассационные суды

не производится автоматическое распределение кассационных жалоб на судей (кроме КХС ВС)

не работает программа документооборота суда

не работает подсистема ЕСИКС «электронный суд»

не работают системы видеоконференцсвязи 

не осуществляется внесение судебных решений в Единый реестр судебных решений

По данным издания, персональные компьютеры судей и работников аппарата суда отключены как от сети Internet, так и от внутренней сети кассационных судов. При этом часть судей и работников аппарата суда используют для работы собственную компьютерную технику.

Конкретные сроки преодоления последствий кибератаки пока не совсем ясны, однако есть надежда, что работа электронных сервисов Верховного Суда будет возобновлена ​​в ближайшие дни.

Что касается «авторов» кибератаки, то по предварительной версии она была осуществлена ​​РФ или по заказу РФ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Верховный Суд хакер

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