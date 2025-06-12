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В Киеве автомобиль влетел в подземный переход на «Лыбедской» — водитель был нетрезв, видео

14:43, 12 июня 2025
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а на водителя составили протоколы за нарушение ПДД и отказ пройти осмотр на опьянение.
В Киеве автомобиль влетел в подземный переход на «Лыбедской» — водитель был нетрезв, видео
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В Киеве на «Лыбедской» автомобиль влетел прямо в подземный переход. К счастью, ни водитель, ни пассажир, ни другие граждане не пострадали. Видео ДТП опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Как заехать на машине в подземный пешеходный переход? Вот так, как на видео. Предварительно — храбрости, видимо, немного принял...

Чудом никто — ни водитель, ни пассажир, ни прохожие — не пострадал… А ведь всё могло закончиться иначе», — отметил Белошицкий.

На водителя инспекторы составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Решение примет суд.

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