В Киеве автомобиль влетел в подземный переход на «Лыбедской» — водитель был нетрезв, видео

В Киеве на «Лыбедской» автомобиль влетел прямо в подземный переход. К счастью, ни водитель, ни пассажир, ни другие граждане не пострадали. Видео ДТП опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Как заехать на машине в подземный пешеходный переход? Вот так, как на видео. Предварительно — храбрости, видимо, немного принял...

Чудом никто — ни водитель, ни пассажир, ни прохожие — не пострадал… А ведь всё могло закончиться иначе», — отметил Белошицкий.

На водителя инспекторы составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Решение примет суд.