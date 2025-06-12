У Києві автомобіль влетів в підземний перехід на «Либідській» — водій був нетверезий, відео

У Києві на «Либідській» автомобіль залетів прямо в підземний перехід. На щастя, ні водій, пасажир чи інші громадяни не постраждали. Відео ДТП оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
«Як заїхати на машині у підземний пішохідний перехід? От так, як на відео. Попередньо, хильнувши трохи для хоробрості…
Дивом, ні водій, пасажир чи інші громадяни не постраждали….А могло б бути інакше», — зазначив Білошицький
На водія інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Рішення ухвалюватиме суд.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.