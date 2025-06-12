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Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки – що відомо

14:45, 12 червня 2025
Електронні сервіси касаційних судів поки що не працюють, однак надія на швидке відновлення їх роботи є.
Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки – що відомо
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Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу практично усі електронні сервіси головного суду країни.

Кібератака на електронні сервіси Верховного Суду відбулася ще у п’ятницю 6 червня, однак, за даними «Судово-юридичної газети», наслідки кібератаки не подолані досі.

Внаслідок кібератаки у касаційних судах Верховного Суду:

припинена реєстрація процесуальних документів, які надходять до касаційних судів

не здійснюється автоматичний розподіл касаційних скарг на суддів (окрім КГС ВС)

не працює програма документообігу суду

не працює підсистема ЄСІКС «електронний суд»

не працюють системи відеоконференцзв’язку  

не здійснюється внесення судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень

За даними видання, персональні комп’ютери суддів та працівників апарату суду наразі від’єднані як від мережі Internet, так і від внутрішньої мережі касаційних судів. При цьому частина суддів та працівників апарату суду тимчасово використовують для роботи власну комп’ютерну техніку.  

Конкретні строки подолання наслідків кібератаки поки що не зовсім зрозумілі, однак є надія, що робота електронних сервісів Верховного Суду буде відновлена протягом найближчих днів.

Що стосується «автора» кібератаки, то за попередньою версією вона була здійснена РФ або на замовлення РФ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Верховний Суд хакер

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