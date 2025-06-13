ВККС прекратила квалификационную оценку двух судей на соответствие занимаемой должности

Квалификационная оценка на соответствие занимаемой должности прекращена в отношении судей Константина Клочко и Тамары Новиковой.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины 11 июня в пленарном составе рассмотрела вопрос о прекращении квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Клочко Константин Иванович — Полтавский окружной административный суд — прекращена квалификационная оценка

Новикова Тамара Вадимовна — Черкасский окружной административный суд — прекращена квалификационная оценка

Ранее ВККС определила проходной балл по тестам на знание истории украинской государственности для кандидатов в судьи.

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