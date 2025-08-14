В Украине обновят механизм специальных проверок кандидатов на должности

Кабмин поддержал законопроект о совершенствовании порядка проведения спецпроверок.

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка проведения специальной проверки».

Документ предлагает внести изменения в Закон «О предотвращении коррупции», которые позволят государственным органам не только направлять запросы о проверке кандидатов в соответствующие ведомства или их территориальные подразделения, но и самостоятельно проводить спецпроверку. Это станет возможным благодаря использованию данных, полученных через электронное взаимодействие между публичными реестрами с помощью системы электронного взаимодействия ресурсов — в форме наборов реестровых данных, подтвержденных электронной идентификацией, или в виде выписок, полученных в порядке специального доступа.

Изменения также касаются части восьмой статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения». Они предусматривают, что специальная проверка, определенная Законом «О предотвращении коррупции», и проверка в соответствии с Законом «Об очищении власти» в отношении лиц, назначенных в период военного положения, но не проверенных в этот период, должна быть проведена в течение 30 дней с момента завершения подачи необходимых документов.

