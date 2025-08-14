В Україні оновлять механізм спеціальних перевірок кандидатів на посади

Кабмін підтримав законопроект про вдосконалення порядку проведення спецперевірок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку проведення спеціальної перевірки».

Документ пропонує внести зміни до Закону «Про запобігання корупції», які дозволять державним органам не лише надсилати запити про перевірку кандидатів до відповідних відомств або їхніх територіальних підрозділів, а й самостійно проводити спецперевірку. Це стане можливим завдяки використанню даних, отриманих через електронну взаємодію між публічними реєстрами за допомогою системи електронної взаємодії ресурсів — у формі наборів реєстрових даних, підтверджених електронною ідентифікацією, або у вигляді витягів, отриманих у порядку спеціального доступу.

Зміни також стосуються частини восьмої статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану». Вони передбачають, що спеціальна перевірка, визначена Законом «Про запобігання корупції», та перевірка відповідно до Закону «Про очищення влади» щодо осіб, призначених під час воєнного стану, але не перевірених у цей період, має бути проведена протягом 30 днів з моменту завершення подання необхідних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.