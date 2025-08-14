Кабмин утвердил правила работы Единого реестра доверенностей

Документ определяет порядок регистрации доверенностей, их дубликатов и прекращения действия, а также процедуру исправления ошибок во внесенных данных.

Кабинет Министров Украины утвердил положение, которое регламентирует работу Единого реестра доверенностей.

Документ определяет порядок регистрации доверенностей, их дубликатов и прекращения действия, а также процедуру исправления ошибок во внесенных данных. Предусмотрен механизм проверки регистратором действительности доверенности или ее дубликата, правила формирования и предоставления выписок, а также порядок получения пользователями информации из реестра.

Отдельно установлено, что информирование правообладателя о запросах третьих лиц относительно информации о нем начнется с момента, когда в Единой государственной электронной системе е-нотариата появится соответствующая техническая возможность. Дату начала действия этой функции и детали будет опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции.

