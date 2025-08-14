Кабмін затвердив правила роботи Єдиного реєстру довіреностей

Документ визначає порядок реєстрації довіреностей, їх дублікатів та припинення дії, а також процедуру виправлення помилок у внесених даних.

Кабінет Міністрів України ухвалив положення, яке регламентує роботу Єдиного реєстру довіреностей.

Документ визначає порядок реєстрації довіреностей, їх дублікатів та припинення дії, а також процедуру виправлення помилок у внесених даних. Передбачено механізм перевірки реєстратором дійсності довіреності чи її дубліката, правила формування та надання витягів, а також порядок отримання користувачами інформації з реєстру.

Окремо встановлено, що інформування правоволодільця про запити третіх осіб щодо інформації про нього розпочнеться з моменту, коли в Єдиній державній електронній системі е-нотаріату з’явиться відповідна технічна можливість. Дату початку дії цієї функції та деталі буде оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції.

