Практика судов
  1. В Украине

Жительница Житомирской области предлагала полицейскому 20 тысяч гривен при содействии в незаконной перевозке древесины

23:57, 13 августа 2025
Женщина предлагала взятку, чтобы вернуть изъятую древесину и избегать проверок в будущем.
Жительница Житомирской области предлагала полицейскому 20 тысяч гривен при содействии в незаконной перевозке древесины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области правоохранители задержали 45-летнюю женщину за попытку подкупа полицейского при содействии в незаконной перевозке древесины, сообщает областная прокуратура.

В рамках досудебного расследования, проводимого по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка или транспортировка, хранение или реализация лесоматериалов), судом наложен арест на грузовик, перевозивший около 10 кубометров древесины без соответствующих сопроводительных документов.

Владелец как автомобиля, так и древесины пыталась избежать ответственности, предложив одному из руководителей местного отдела полиции ежемесячное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Целью взятки было возвращение изъятого имущества и содействие в дальнейшей незаконной деятельности в сфере лесозаготовки.

Правоохранитель отказался от неправомерной выгоды и предупредил женщину об уголовной ответственности. Однако на следующий день она снова явилась в служебный кабинет и оставила 20 тысяч гривен взятки.

Женщину сразу задержали и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а также наложили арест на ее имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА вместо Григола Катамадзе

Григол Катамадзе покинул пост заместителя главы АРМА – вместо него назначена начальница департамента Минэкономики Ярослава Максименко.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео