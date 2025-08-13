Жительница Житомирской области предлагала полицейскому 20 тысяч гривен при содействии в незаконной перевозке древесины

Женщина предлагала взятку, чтобы вернуть изъятую древесину и избегать проверок в будущем.

В Житомирской области правоохранители задержали 45-летнюю женщину за попытку подкупа полицейского при содействии в незаконной перевозке древесины, сообщает областная прокуратура.

В рамках досудебного расследования, проводимого по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка или транспортировка, хранение или реализация лесоматериалов), судом наложен арест на грузовик, перевозивший около 10 кубометров древесины без соответствующих сопроводительных документов.

Владелец как автомобиля, так и древесины пыталась избежать ответственности, предложив одному из руководителей местного отдела полиции ежемесячное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Целью взятки было возвращение изъятого имущества и содействие в дальнейшей незаконной деятельности в сфере лесозаготовки.

Правоохранитель отказался от неправомерной выгоды и предупредил женщину об уголовной ответственности. Однако на следующий день она снова явилась в служебный кабинет и оставила 20 тысяч гривен взятки.

Женщину сразу задержали и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а также наложили арест на ее имущество.

