Жителька Житомирщини пропонувала поліцейському 20 тисяч гривень за сприяння у незаконному перевезенні деревини

Жінка пропонувала хабар, щоб повернути вилучену деревину та уникати перевірок у майбутньому.

На Житомирщині правоохоронці затримали 45-річну жінку за спробу підкупу поліцейського за сприяння у незаконному перевезенні деревини, повідомляє обласна прокуратура.

У межах досудового розслідування, що проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна вирубка або транспортування, зберігання чи реалізація лісоматеріалів), судом накладено арешт на вантажівку, що перевозила близько 10 кубометрів деревини без належних супровідних документів.

Власниця як автомобіля, так і деревини намагалася уникнути відповідальності, запропонувавши одному з керівників місцевого відділу поліції щомісячну грошову винагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Метою хабаря було повернення вилученого майна та сприяння в подальшій незаконній діяльності у сфері лісозаготівлі.

Правоохоронець відмовився від неправомірної вигоди та попередив жінку про кримінальну відповідальність. Однак наступного дня вона знову з’явилася в службовий кабінет і залишила 20 тисяч гривень хабаря.

Жінку одразу затримали та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також наклали арешт на її майно.

