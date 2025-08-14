Практика судов
6000 долларов за побег – в Закарпатье поймали пограничника на взятке

07:18, 14 августа 2025
В Закарпатье пограничника задержали за «билет» через границу для уклониста.
6000 долларов за побой – в Закарпатье поймали пограничника на взятке
В Закарпатье правоохранители разоблачили инспектора одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины, который за взятку в размере 6000 долларов США обещал помочь мужчине призывного возраста незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операцию по задержанию провели оперативники отдела внутренней и собственной безопасности Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и ГБР под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Военнослужащий планировал организовать переправку лица через границу, указав маршрут, и в будущем зарабатывать 6000-8000 долларов за каждого уклониста.

Злоумышленника задержали в Ужгороде после получения второй части взятки – 5000 долларов США. Во время обысков у него изъяли деньги, полученные за преступную сделку, и два мобильных телефона. Пограничнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Его задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, продолжаются следственные действия.

Государственная пограничная служба подчеркивает нулевую терпимость к коррупции. Все случаи взяточничества среди персонала будут решительно пресекаться с привлечением виновных к ответственности в соответствии с законодательством.

