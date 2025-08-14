$6000 за втечу – на Закарпатті спіймали прикордонника на хабарі

На Закарпатті прикордонника затримали за «квиток» через кордон для ухилянта.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці викрили інспектора одного з підрозділів Державної прикордонної служби України, який за хабар у розмірі 6000 доларів США обіцяв допомогти чоловікові призовного віку незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Про це повідомила пресслужба відомства.

Операцію з затримання провели оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та ДБР під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Військовослужбовець планував організувати переправлення особи через кордон, вказавши маршрут, і в майбутньому заробляти 6000–8000 доларів за кожного ухилянта.

Зловмисника затримали в Ужгороді після отримання другої частини хабара – 5000 доларів США. Під час обшуків у нього вилучили гроші, отримані за злочинну оборудку, та два мобільні телефони. Прикордоннику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України, тривають слідчі дії.

Державна прикордонна служба наголошує на нульовій толерантності до корупції. Усі випадки хабарництва серед персоналу будуть рішуче припинятися з притягненням винних до відповідальності відповідно до законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.