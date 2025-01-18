Ексдепутат Вадим Новинський отримав підозру у державній зраді — Офіс Генпрокурора

За даними слідства, ексдепутат співпрацював із керівництвом російської православної церкви.

Народному депутату кількох скликань від забороненої партії «Опозиційний блок» повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. За даними ЗМІ, мова йде про Вадима Новинського.

Як повідомляє ДБР та Офіс Генпрокурора, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.

Він намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

Зазначається, що підозрюваний є "куратором" РПЦ в Україні.

"Депутат, виконував вказівки очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила, протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкованні", - зазначили в ДБР.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження нардепа і зараз переховується за кордоном.

"Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері", - зазначили у Бюро.

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