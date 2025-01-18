На Хмельниччині жінка стала «невиліковно хворою», аби вивезти сина за кордон

54-річна жінка підробила висновок лікарсько-консультативної комісії і «приписала» собі невиліковну хворобу.

На Хмельниччині судитимуть 54-річну жінку за підроблення медичної довідки про начебто важку хворобу. Таким чином, за версією слідства, вона мала намір вивезти свого сина за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що жінка знайшла в Інтернеті невідому особу та домовилась із нею про виготовлення фіктивного висновку лікарсько-конультативної комісії. Начебто вона є невиліковно хворою, не може ні самостійно пересуватись, ні обслуговувати себе.

Таким чином вона мала на меті вивезти свого 35-річного сина за кордон.

Отримавши фіктивну довідку, жінка надала її працівникам прикордонної служби у пункті пропуску «Красноїльськ» Чернівецької області та перетнула кордон разом із сином.

При проведенні звірки прикордонники виявили підробку та повідомили правоохоронців.

Жінці тепер загрожує до 5 років ув’язнення.

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