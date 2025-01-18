На Одещині затримали шпигуна, який збирав дані для РФ у жіночому одязі

Чоловік зливав дані ворогу про військові об’єкти на території Ізмаїльського району.

Жителя Ізмаїла затримали за підозрою у передачі РФ даних про військові об’єкти на Одещині. Для конспірації він відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 26-річний чоловік через Телеграм звʼязався із представником спецслужб РФ та розпочав співпрацю. За гроші він обіцяв передавати інформацію про військові об’єкти на території Ізмаїльського району.

Він збирав дані про місця розташування військових частин, переміщення і базування особового складу та техніки ЗСУ. Весь час пересувався у жіночому одязі та відростив довге волосся.

Підозрюваний обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав куратору «звіт» у вигляді текстових повідомлень, фотознімків та відміток на електронних картах.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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