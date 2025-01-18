В Одесской области задержали шпиона, который собирал данные для РФ в женской одежде

Мужчина сливал данные врагу о военных объектах на территории Измаильского района.

Житель Измаила задержан по подозрению в передаче РФ данных о военных объектах в Одесской области. Для конспирации он отрастил длинные волосы и выдавал себя за девушку. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 26-летний мужчина через Телеграм связался с представителем спецслужб РФ и начал сотрудничество. За деньги он обещал передавать информацию о военных объектах на территории Измаильского района.

Он собирал данные о местоположениях воинских частей, перемещении и базировании личного состава и техники ВСУ. Все время передвигался в женской одежде и отрастил длинные волосы.

Подозреваемый обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал куратору отчет в виде текстовых сообщений, фотоснимков и отметок на электронных картах.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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