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Как работает станция метро «Лукьяновская» в Киеве после ракетного удара

13:06, 18 января 2025
Вход и выход работают в направлении ТЦ «Квадрат».
Как работает станция метро «Лукьяновская» в Киеве после ракетного удара
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В Киеве и станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после ракетной атаки. Об этом сообщили в столичном метрополитене.

После повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров.

Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат". Выход в направлении ул. Юрий Ильенко временно закрыт.

Напомним, что взрывной волной поврежден вход на станцию ​​"Лукьяновская".

Мы писали, что утро в столице 18 января началось со взрывов, в результате атаки погибли 3 человека.

Прокуратура показала последствия обстрелов Киева.

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Киев обстрел ракетный удар метро

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