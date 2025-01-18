Как работает станция метро «Лукьяновская» в Киеве после ракетного удара

В Киеве и станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после ракетной атаки. Об этом сообщили в столичном метрополитене.
После повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров.
Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат". Выход в направлении ул. Юрий Ильенко временно закрыт.
Напомним, что взрывной волной поврежден вход на станцию "Лукьяновская".
Мы писали, что утро в столице 18 января началось со взрывов, в результате атаки погибли 3 человека.
Прокуратура показала последствия обстрелов Киева.
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