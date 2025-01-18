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Як працює станція метро «Лук'янівська» в Києві після ракетного удару

13:06, 18 січня 2025
Вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ «Квадрат».
Як працює станція метро «Лук'янівська» в Києві після ракетного удару
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У Києві і станція метро "Лук’янівська" відновила роботу після ракетної атаки. Про це повідомили у столичному метрополітені.

Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція знову приймає пасажирів.

Вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ "Квадрат". Вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка тимчасово зачинений.

Нагадаємо, що вибуховою хвилею пошкоджено вхід до станції "Лук’янівська". 

Ми писали, що ранок у столиці 18 січня почався з вибухів, внаслідок атаки загинули 3 людей. 

Прокуратура показала наслідки обстрілу Києва. 

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Київ обстріл ракетний удар метро

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