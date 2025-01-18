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Через ракетний ударо по Києву підтверджено загибель трьох людей, фото

12:11, 18 січня 2025
Пошкоджено будівлю бізнес-центру, вхід до станції метро, приміщення закладу харчування та житлові будинки.
Через ракетний ударо по Києву підтверджено загибель трьох людей, фото
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Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель трьох людей внаслідок ворожої атаки на столицю. Зазначимо, що спочатку була інформація про 4 жертв.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Як повідомляється,  зранку 18 січня 2025 року армія ворога здійснила ракетний удар по Києву.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю бізнес-центру, вхід до станції Київського метрополітену та приміщення закладу харчування. Вибито вікна та пошкоджено фасади житлових будинків та щонайменше 10 автомобілів.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці.

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прокуратура Київ обстріл ракетний удар

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