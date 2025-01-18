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У Мін’юсті пояснили, як отримати установчі документи юридичної особи з ЄДР

12:48, 18 січня 2025
Для отримання копій документів із реєстраційної справи необхідно звернутися до cуб’єкта державної реєстрації, який зберігає реєстраційну справу в паперовій формі, до держреєстратора, адміністратора ЦНАП або нотаріуса.
У Мін’юсті пояснили, як отримати установчі документи юридичної особи з ЄДР
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Міністерство юстиції повідомляє, як отримати установчі документи юридичної особи з ЄДР.

Зазначається, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» установчі документи – це статути, положення, модельні статути, меморандуми тощо. Інформація про вид установчого документа та його копія обов’язково вносяться до Єдиного державного реєстру (п. 16 ч. 2 ст. 9 Закону).

Хто має доступ до інформації?

Дані з Єдиного державного реєстру є відкритими та загальнодоступнми, за винятком паспортних даних і реєстраційних номерів облікових карток платників податків. Порядок отримання відомостей регулюється спеціальними нормами (ч. 1 ст. 11 Закону).

Для отримання копій документів із реєстраційної справи необхідно звернутися до:

- суб’єкта державної реєстрації, який зберігає реєстраційну справу в паперовій формі (за місцезнаходженням юридичної особи);

- державного реєстратора, адміністратора ЦНАПу або нотаріуса – для витягу з реєстру, що містить скан-копії установчих документів, якщо вони є в електронній формі.

Документи надаються у вигляді копій з підписом і печаткою надавача.

Оригінали документів видаються лише за рішенням суду.

Вартість послуги:

150 грн – за витяг у паперовій формі;

210 грн – за кожен документ із реєстраційної справи.

Державні органи отримують дані безоплатно для виконання їхніх повноважень виключно через портал електронних сервісів.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Наразі реєстри відновили роботу. 

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мінюст

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