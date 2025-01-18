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У Тегерані біля будівлі Верховного суду сталася стрілянина — вбито двох суддів

11:15, 18 січня 2025
Місцева влада кваліфікувала подію як теракт.
У Тегерані біля будівлі Верховного суду сталася стрілянина — вбито двох суддів
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У Тегерані біля будівлі Верховного суду Ірану сталася стрілянина, повідомляє агентство IRNA.

Зазначається, що невідомий відкрив вогонь, вбивши щонайменше двох суддів, ще одного поранено. Влада країни кваліфікувала напад як теракт. Нападник вчинив самогубство після стрілянини. 

Вбиті судді Верховного суду Ірану відповідали за справи підозрюваних у тероризмі та шпигунстві. З'ясовуються всі обставини. Особу стрілка не встановлено.

Нагадаємо, що Іран і РФ уклали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство».

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суд вбивство теракт Іран

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