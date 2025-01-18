Сина депутата підозрюють у розкраданні коштів на реконструкції вуличного освітлення у Львівській області

Внаслідок злочинної схеми збитки держави становлять майже мільйон гривень.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру синові чинного депутата у заволодінні коштами однієї із селищних громад Львівської області.

У ДБР повідомили, що з вересня по грудень 2019 року син народного депутата разом із посадовцями селищної ради та представниками підконтрольних йому комерційних компаній організували незаконну схему заволодіння бюджетними коштами громади.

Махінацію здійснили під час закупівлі та постачання обладнання і комплектуючих для реалізації проєкту з реконструкції вуличного освітлення з "використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії".

У результаті незаконної діяльності державі заподіяно шкоди на майже мільйон гривень.

ДБР провело обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька.

Фігуранту повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

За даними ЗМІ, йдеться про сина народного депутата Андрія Лопушанського.

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