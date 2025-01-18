НАБУ викрило колишнього топпосадовця МВС в хабарництві та махінаціях із закупівлею обладнання

Ексвисокопосадовець Міністерства внутрішніх справ підозрюється в розкраданні мільйонних коштів й одержанні неправомірної вигоди.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві.

У НАБУ повідомили, що ексчиновника підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн грн.

Зазначається, що підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість. У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав високопосадовцю чотири розкішні авто. Зі свого боку, у 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри явно завищену вартість.

Це спричинило збитки бюджету на понад 16 мільйонів гривень.

Після звільнення посадовця передані авто залишилися в його користуванні – їх просто подарували через формальний договір.

За даними ЗМІ, мова ймовірно йде про Олексія Тахтая, який до 2021 року був держсекретарем МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.