НАБУ разоблачило бывшего топ-чиновника МВД во взяточничестве и махинациях с закупкой оборудования

Экс-высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел подозревается в хищении миллионных средств и получении неправомерной выгоды.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили бывшего топ-чиновника МВД на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве.

В НАБУ сообщили, что экс-чиновник подозревается в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн грн.

Отмечается, что предприниматель, снабжавший оборудование для видеонаблюдения и контроля доступа к зданиям МВД, завысил его стоимость. В 2018-2019 годах через свою общественную организацию он передал чиновнику четыре роскошных авто. Со своей стороны, в 2020 году госучреждение МВД закупило это оборудование, несмотря на явно завышенную стоимость.

Это повлекло ущерб бюджету более чем на 16 миллионов гривен.

После увольнения должностного лица переданные авто остались в его пользовании – их просто подарили через формальный договор.

По данным СМИ, подозревается, скорее всего, Алексей Тахтай, который до 2021 года был госсекретарем МВД.

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