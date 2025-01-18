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В Финляндии суд запретил мужчине приближаться к экс-премьеру Санне Марин

13:24, 18 января 2025
Мужчина пытался зайти в квартиру Санны Марин и следил за ней.
В Финляндии суд запретил мужчине приближаться к экс-премьеру Санне Марин
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Окружной суд Хельсинки удовлетворил ходатайство бывшего премьера Финляндии Санны Марин и запретил мужчине приближаться к ней из-за преследований. По словам экс-премьера, мужчина пытался зайти в ее квартиру и следил за ней на лестничной клетке. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Мужчине выдано расширенное ограничительное предписание, которое будет действовать до января 2026 года.

Согласно решению суда, ему запрещено контактировать с Марином или заходить в определенные зоны, детали которых остаются конфиденциальными.

Лицу, в отношении которого выдано ограничительное предписание, запрещается встречаться или пытаться контактировать с защищенным лицом, а также следить за ним или преследовать его.

Расширенное ограничительное предписание запрещает лицу находиться в определенных местах или вблизи них, например, в доме защищаемого лица на даче, на рабочем месте или в других подобных местах.

Кстати, сам мужчина отрицал, что был лицом, замеченным у дома бывшей премьер-министра.

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суд Финляндия

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