Донатил криптовалюту на армию РФ — СБУ задержала директора департамента одного из крупнейших банков Украины

СБУ сообщает, что он регулярно перечислял свои деньги в криптовалюте на нужды армии врага.

В Киеве сотрудники СБУ задержали высокопоставленного чиновника, способствовавшего финансированию российской агрессии против Украины. Злоумышленником оказался руководитель Департамента сопровождения информационных систем одного из ведущих банков страны.

По данным следствия, он систематически переводил собственные средства в поддержку оккупационных сил. Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших криптовалютных бирж мира.

В дальнейшем через эту платформу он переводил средства на цифровые кошельки рашистов. Правоохранители устанавливают точные суммы его «донатов».

Отмечается, что информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Телеграм-каналах.

СБУ задокументировала преступления должностного лица и задержали его по месту жительства в Киеве.

Во время обыска в доме задержанного были обнаружены паспорт гражданина РФ, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступлений.

Мужчине объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

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