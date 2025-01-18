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Донатив криптовалюту на армію РФ — СБУ затримала директора департаменту одного із найбільших банків України

10:33, 18 січня 2025
СБУ повідомляє, що він регулярно перераховував свої гроші у криптовалюті на потреби армії ворога.
Донатив криптовалюту на армію РФ — СБУ затримала директора департаменту одного із найбільших банків України
Фото: СБУ
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У Києві співробітники СБУ затримали високопосадовця, який сприяв фінансуванню російської агресії проти України. Зловмисником виявився керівник Департаменту супроводження інформаційних систем одного з провідних банків країни.

За даними слідства, він систематично переказував власні кошти на підтримку окупаційних сил. Для цього, вже після початку повномасштабної війни, банкір відкрив рахунок на одній з найбільших криптовалютних бірж світу.

У подальшому через цю платформу він переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів».

Зазначається, що інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах.

СБУ задокументувала злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуку в оселі затриманого було знайдено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Чоловіку оголосили підозру у пособництві державі-агресору. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. 

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СБУ рф війна підозрюваний банк

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