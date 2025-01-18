Донатив криптовалюту на армію РФ — СБУ затримала директора департаменту одного із найбільших банків України

СБУ повідомляє, що він регулярно перераховував свої гроші у криптовалюті на потреби армії ворога.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві співробітники СБУ затримали високопосадовця, який сприяв фінансуванню російської агресії проти України. Зловмисником виявився керівник Департаменту супроводження інформаційних систем одного з провідних банків країни.

За даними слідства, він систематично переказував власні кошти на підтримку окупаційних сил. Для цього, вже після початку повномасштабної війни, банкір відкрив рахунок на одній з найбільших криптовалютних бірж світу.

У подальшому через цю платформу він переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів».

Зазначається, що інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах.

СБУ задокументувала злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуку в оселі затриманого було знайдено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Чоловіку оголосили підозру у пособництві державі-агресору. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.