Джо Байден пом'якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини

Наприкінці своє каденції Джо Байден пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за ненасильницькі злочини, пов’язані з наркотиками.

Президент США Джо Байден, який незабаром залишить пост, пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за злочини, пов’язані з наркотиками.

Білий дім опублікував список злочинців. У заяві Байден сказав, що вони "відбувають непропорційно довгі терміни у порівнянні з термінами, які вони отримали б сьогодні за чинним законодавством".

Як повідомили в адміністрації Байдена, деякі громадяни помилувані через застарілі закони, що встановлювали різні покарання за різні види кокаїну, а також за суворіші вироки за наркозлочини загалом.

Нагадаємо, що у грудні Байден оголосив про помилування 39 осіб та пом'якшення вироків майже 1500 ув'язненим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.