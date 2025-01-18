Ракетний удар по Києву — частина споживачів залишається без водопостачання

У Києві локалізували пошкодження водопровідної магістралі внаслідок обстрілу.

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Як відомо, після удару балістикою по Києву було пошкоджено водогін. Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження водопровідної магістралі у Шевченківському районі, спричинене ранковою ракетною атакою, повідомили у КМДА.

"Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють на місці. Тиск у мережі поступово відновлюється. Проте частина споживачів ще залишається без водопостачання", - розповіли фахівці

Нагадаємо, що ранок у столиці почався з вибухів, внаслідок обстрілу загинули 4 людей.

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