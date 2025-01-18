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Ракетный удар по Киеву – часть потребителей остается без водоснабжения

09:55, 18 января 2025
В Киеве локализовали повреждение водопроводной магистрали в результате обстрела.
Ракетный удар по Киеву – часть потребителей остается без водоснабжения
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Как известно, после удара баллистикой по Киеву был поврежден водопровод. Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение водопроводной магистрали в Шевченковском районе, вызванное утренней ракетной атакой, сообщили в КГГА.

"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают на месте. Давление в сети постепенно восстанавливается. Однако часть потребителей еще остается без водоснабжения", – рассказали специалисты.

Напомним, что утро в столице началось со взрывов, в результате обстрела погибли 4 человека.

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Киев Киевводоканал обстрел ракетный удар

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